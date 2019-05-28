Apple может возродить Touch ID

28.05.2019 07:19 Наталья Орлова Клуб: iPhones

Идея оснастить яблочные аппараты сканером распознавания была одной из самых эффективных решений разработчика. Потом появилась система распознавания лица и от сканера отказались. Однако в компании решили, как утверждается, что Touch ID нужно вернуть в iPhone. 


Использование интерфейса Face ID позволило заменить сканер отпечатков, однако в компании готовы возродит «старый» Touch ID на место. Предположительно, это может случиться в 2020 году. Хотя новый сканер не будет повторением классического Touch ID.

Touch ID в iPhone будет установлен и работать совершенно по новому принципу – компонент будет действовать с помощью передовой технологии акустического сканирования. Сканер будет вмонтирован под экран, а скорость считывания рисунка существенно повысится. 


В Apple заявили, что сканер будет инновационным, и он будет лучше, чем аналогичное решение Qualcomm, которая сегодня предлагает свой ультразвуковой датчик. Apple утверждает, что сканер от Qualcomm можно обойти с помощью муляжного пальца, а новый сканер iPhone нельзя будет обмануть таким способом. Многих пользователей порадует такое решение, ведь дополнительный способ защиты данных никогда не помещает. Только это решение компании может повлиять на стоимость продукта?!

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