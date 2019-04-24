Samsung Galaxy M40 готовят к выпуску

Samsung планирует возвращение в начальный и средний сегмент мобильных телефонов. Победное шествие компании должны обеспечить новые представители модельного ряда компании – это прототипы из серии Galaxy A и M. Грядущие модели будут ориентированы на поклонников смартфонов, которые выбирают недорогие и производительные телефоны, т.е. на молодежь.





По информации некоторых источников, модель Galaxy M40 уже в пути и аппарат имеет прекрасные характеристики. Смартфон оснащен экраном с вырезом для камеры в виде капли воды. Все представители этой серии выходят в рамках проекта Android One, ожидаемый аппарат получает девятую версию ОС. Телефон работает на платформе восьмиъядерного Exynos 9610. Показатели памяти составляют: 6 ГБ + 128 ГБ. Возможно, Galaxy M40 получит зарядное оборудование 5000 мАч.

Некоторые важные детали комплектации пока не известны, однако производители намекают, что аппарат может получить заднюю тройную камеру и датчик отпечатка пальца в дисплее. Недавно смартфон прошел сертификацию Wi-Fi Alliance.





Samsung Galaxy M40 должен влиться в ряд таких недорогих аппаратов, как Galaxy A80 и A70. К сожалению, ни в одном из сертификационном ведомстве не опубликованы точные технические возможности ожидаемого смартфона. Поэтому пока с уверенностью можно утверждать, что Galaxy M40 имеет кодовое обозначение SM-M405F/DS. Кроме поддержки Wi-Fi 802.11 и Android 9, модели серии Galaxy M будут оснащены 6,4-дюймовыми дисплеями и тройной камерой. Пока это лишь догадки, поклонникам марки придется ждать официального анонсирования новинки. Судя по утечкам, модель Galaxy M40 уже находится на конвейере, и выход его может состояться в ближайшее время.