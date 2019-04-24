Xiaomi только что запатентовала телефон с чёлкой наружу

С тех пор, как чёлки впервые появились в 2017 году, компании производители пытались реализовать ряд решений, начиная от классических широких и заканчивая более тонкими каплевидными вырезами. Единственное, что ещё никто не предлагал — вынести чёлку на внешнюю сторону. И патент Xiaomi предлагает, как раз последний вариант.







Предполагается, что это попытка создать смартфон, который также представляет собой безупречный дисплей. В последнем патенте Xiaomi представлен смартфон с минимальными рамками и довольно большим выступом на самой верхней части устройства. Это выглядит точно как перевернутая чёлка и является местом для динамика и двух селфи камер.



На более дорогих устройствах, таких как Xiaomi Mi Mix 3, китайский бренд предпочел реализовать дизайн слайдера, который скрывает фронтальные камеры и позволяет задействовать всю поверхность под экран. Однако это связано с дополнительными затратами, которые, скорее всего, не будут финансово жизнеспособными в сегменте нижнего уровня. По слухам, компания работает над двумя флагманами с всплывающими камерами, но, опять же, это дорогостоящая функция.



Чаще всего патенты являются хорошим показателем того, чего ожидать в будущем от производителей смартфонов. Но, учитывая очень необычный дизайн, который показан на прилагаемых эскизах, представляется вероятным, что этот конкретный патент никогда не приведет к производству устройства.

