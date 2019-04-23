Серьезная ошибка приложения Samsung Galaxy Wearable затрагивает все умные часы Gear и Galaxy Watch

Похоже, что Galaxy Fold — не единственная проблема, с которой Samsung сталкивается в наши дни, хотя это, вероятно, более важно, чем все остальное. Приложение Galaxy Wearable, похоже, не подходит для всех, кто владеет умными часами Galaxy Watch или Gear.





The Verge сообщает, что на форумах сообщества Samsung есть большая тема, где пользователи начали сообщать о проблемах с приложением с прошлого четверга. Хорошей новостью является то, что если ваши умные часы Galaxy Watch или Gear подключены к смартфону Samsung, то проблема вас не коснётся.

Проблема затронула все телефоны, исключая Samsung: Google Pixel, OnePlus, Motorola и даже Xiaomi. По-видимому, приложение Galaxy Wearable не позволит пользователям входить в систему на своих телефонах и зависает на белом экране. В настоящее время нет решения этой проблемы, но Gavin’s Gadgets сообщает, что Samsung знает об этой проблеме и работает над ее исправлением.





Чтобы предотвратить блокировку ваших умных часов, лучше не сбрасывать их, пока Samsung не исправит ошибку приложения Galaxy Wearable. Если вы уже сделали это, то ничего не можете поделать, просто подождите, пока Samsung выпустит исправление.