Авторское проектирование квартиры в 3D

Не все имеют специальное образование, позволяющее делать проекты по планировке квартир. Но иногда хочется сделать себе жилье с использованием своих идей. Почему бы не спроектировать квартиру в 3D, если позволяет полёт фантазий и чувство вкуса? Ведь мир знает много певцов, которые завоевали популярность, не зная музыкальных нот.



При самостоятельном проектировании следует соблюдать определенные правила, которые позволяют грамотно распределить силы начинающему проектировщику.



С чего начинается проектирование квартиры?



Работа начинается с визуального разделения пространства (квартиры) на несколько зон, чтобы можно было выполнить планировку в стандартном помещении с учетом функциональной нагрузки каждой части квартиры. На сайте interior3d.su можно ознакомиться с этапами планировки квартиры:



Создание плана с помощью каталога, готового чертежа или авторского рисунка; Выбор отделки и декоративных материалов; Дизайн интерьера, расстановка мебели.

Больше умения и времени требуют отделочные работы и оформление квартиры предметами. Каждая часть квартиры должна проектироваться с учётом того, какое место отводится определенной зоне, например, если нужно заняться коридором (прихожей), тогда нужно будет учитывать, что подобные помещения, как правило, не имеет окон, а дверей там предостаточно. Обязательными предметами в любой прихожей являются вешалка, полки и зеркало, а больших прихожих можно предусмотреть поставить и шкаф.



Как выбрать лучшую программу-проектировщика?

Для проектирования новички используют готовые программы, удобство таких приложений неоспоримы. Многие задачи такой проектировщик выполняет автоматически в интерактивном формате. Удобство таких программ в том, что они позволяют выполнять работы поэтапно, а если проектируется дом, тогда пользователи могут создавать проект поэтажно. Важно знать, для работы программ-проектировщиков в компьютере требуется активация программы Adobe Flash, которая предлагает пользователю простые и эффективные способы создания планов. Кроме того, специализированные программы позволяют новикам проверить правильность выбора мебели и др. Такие программы обычно пугают новичков, хотя они просты в использовании.



Как создается план комнаты?

Параметры проектируемого жилища вносятся в базу для получения основы объекта. Для этого нужно узнать толщину стен, перекрытий и др. Эти параметры могут влиять на результат перепланировки. Затем делается выбор подходящих отделочных материалов. В базу программы включены самые последние новинки отделочных компонентов. Программа позволяет также правильно и со вкусом сделать расстановку мебели.

