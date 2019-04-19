Microsoft Office 2003 – это самый универсальный инструмент в программном обеспечении

Понятие «программное обеспечение» трактуется весьма широко. От ПО зависит комфортность управления компьютером. Само обеспечение состоит из нескольких программ. Именно поэтому разработчики постоянно функционально совершенствуют обеспечение, соблюдая главный принцип – упрощение использования ПО. Таким образом, растет значимость ПО, хотя и укрепляется зависимость в нем.



Важно знать, что без ПО и его управления, невозможно эксплуатировать ни одно устройство, которое взаимодействует с пользователями. Программное обеспечение – это не цель, а лишь средство или инструмент для решения определенных задач. При таких стремительных скоростях в сфере внедрения инновационных решений очень скоро вместо программного обеспечения будет доминировать технология искусственного интеллекта.



Одним из самых эффективных ПО является пакет Microsoft Office 2003 – https://free-office.net/microsoft-office/27-office-2003.html. Он состоит из набора программ и инструментов, которые позволяют выполнять различные офисные задачи, связанные с таблицами, текстами, редактированием, изображением и презентациями. Фактически это ПО является универсальным продуктом, который распространяется бесплатно. Доступность и простата в использовании позволили данному программному пакету вытеснить с лидирующих позиций других аналогичных продуктов.



Есть ли разница между ПО и программой? Программа является одиночным продуктом с определенными ограничениями в информационно-вычислительной области. Программное обеспечение включает в себя несколько автономных программ, которые могут классифицироваться в единую целевую группу. Конечно, трудно уловить разницу между программами, которые состоят из множества компонентов, но объединены в один пакет взаимодействия, эту разницу можно заметить по их функционалу или по типу выполняемых задач.



Роль программного обеспечения в сфере вычислительной техники

По сути, программное обеспечение воспринимается в качестве средства, запускающего работу устройства — это связанно с действием ПО, т.е. аппаратная часть устройства отвечает за физические процессе, а роль обеспечения выражается в управлении. Еще одна особенность ПО в том, что его можно менять или модифицировать время от времени. Любые изменения в ПО запланированы, они происходят с установленной периодичностью, таким образом, когда создается ПО разработчик предусматривает изменения на стадии разработки.



В пакете Microsoft Office 2003 имеются следующие инструменты:



— Word – для создания документов;



— Access – для формирования базы данных;



— Excel – для составления электронных таблиц, отчётов и др.;



— PowerPoint – для создания графических презентаций;



— Outlook – органайзер и почтовый клиент;



— InfoPath – для интегрирования публикаций в приложения Office 2003;



— Publisher – для разработки полиграфических материалов;



— OneNote – для ведения универсальной записной книжки.



Программы из пакета Microsoft Office 2003, благодаря своей универсальности, можно использовать дома, в офисе и, школах, а также в бизнесе и творчестве.

