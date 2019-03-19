Смартфон Pocophone F2 с процессором Snapdragon 855

Смартфон Pocophone F2 уже объявили одним из самых интересных и доступных флагманов текущего года. В этой серии в августе ожидается вторая модель, ещё до официального анонсирования Pocophone F2 прошел тестирование в Geekbench.





Pocophone F2, как отмечается, во второй раз был протестирован в Geekbench. Данный тест оценил работу платформы Android и процессора, также в процессе обнаружилось, что вторая модель Pocophone будет использовать Snapdragon 855, на самом деле в характеристиках смартфона ранее указывали Snapdragon 845.

В модели зарегистрирован объём памяти 4 ГБ ОЗУ, хотя для тестов выбран был образец с 6 ГБ ОЗУ. Есть и версия аппарата для Android Q.

В тестах по производительности обнаружены интересные характеристики нового Pocophone: улучшенный экран, двухкамерная оптика, подэкранный сканер отпечатков и др.

Xiaomi Pocophone F2 обещает стать хитом продаж. Но во время второго тестирования ранее заявленные характеристики не подтвердились, поэтому у пользователей появилось много вопросов.





Тесты Geekbench подтвердили лишь одно — Xiaomi создала настоящий флагман на однокристальной Snapdragon 855 с поддержкой Android Q. Поэтому можно предположить, что и Pocophone F2, и Android Q выйдут одновременно, а это положительно повлияет на пользовательский спрос.