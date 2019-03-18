Витая пара плюсы и минусы

Витая пара – особый вид кабеля. Его структура составлена от одной до нескольких изолированных проводов. Они аккуратно скручены между собой и защищены посредством оболочки из ПВХ пластика. Эта небольшая хитрость позволяет снизить негативные последствия от воздействия на передаваемый сигнал неизбежно возникающих электромагнитных помех от источников внешнего типа.

Кабель витая пара utp cca cat5e, 4х2х0.50мм, наружный с проволокой, биметалл, 305м

Скручивание проводов в каждой паре имеет свой смысл. Оно повышает уровень связи между ними. Электромагнитные помехи делят на две равные части свое воздействие, что благотворно сказывается на качестве работы. В результате ощутимо уменьшаются взаимные наводки при передаче дифференциальных сигналов. Это повышает качество связи, такой интернет кабель работает более эффективно.Также предпринимаются специальные меры с целью уменьшения уровня связи между различными парами в системе витой кабель. Это позволяет снизить негативные последствия от «периодического сближения проводников различных пар». Например, интернет провод UTP категории 5 и выше для каждой пары провода свиваются с различным шагом.

Витая пара имеет свои достоинства и недостатки. Главное преимущество – вполне демократичная цена и легкость монтажных работ. К сожалению, есть и недостатки:

неизбежно происходит наложение сигналов между проводами, которые являются смежными по отношению друг к другу;

уязвимость перед внешними полями электромагнитного типа;

существуют возможности для не санкционированного владельцем интернет сети данным; чем длиннее общая длина проводов, тем слабее сигнал из-за затухания его во время пути.

Витой кабель чаще всего применяется, как часть структурированных кабельных систем. Он служит для передачи данных технологиях Интернет и телекоммуникаций, как Arcnet, Ethernet и Token Ring. Довольно демократичен по цене и доступен как организациям, так и частным лицам в бытовых целях. Совместим почти с любым оборудованием. Для подключения предусмотрен разъем класса 8P8C. Вас порадует легкий монтаж.

Кабель витая пара utp cca, cat5e, 4x2x0.50мм, наружный, биметалл, 305м

Условия использования интернет кабеля могут быть разными. В зависимости от среды могут предъявляться дополнительные эксплуатационные требования. В условиях улицы необходимо наличие гидрофобной оболочки из полиэтилена. Она может дополнительно наноситься на обычную ПВХ-оплетку. Пустоты заполняются специализированным гидрофобным гелем. Рекомендуется дополнительная защита с помощью гофрированной ленты или стальной проволоки.

Витая пара предполагает балансный тип передачи сигнала. Поэтому в ход идет не два, а три провода, как несимметричных линиях. Входящий сигнал передают сразу по двум линиям. В результате происходит инвертирование. По одной линии фаза составляет 180 градусов. В этом случае досадные помехи и шумы будут иметь одинаковую фазу и амплитуду.

На выходе помеховые (синфазные) сигналы будут неизбежно подавляться, противофазные – усиливаться. Если система была спроектирована грамотно и с соблюдением всех требований, а нюансы и тонкости были учтены в полном объеме, то происходит ослабление синфазного сигнала на солидные 60 – 80 дБ.В качестве проводников в симметричных обычно применяют неэкранированные или экранированные витые пары в силу их симметричности.

Характеристики провода витой пары напрямую зависят от применяемых для его создания материалов. Кабели могут иметь различные показатели импеданса, обычно – 100, 120 и 150 Ом. Кабель UTP практически всегда имеет этот показатель на уровне 100 Ом. Импедансы применяемого кабеля и оборудования должны соответствовать. Иначе помехи, которые возникают от отраженного сигнала, часто приводят к неработоспособности соединений.

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