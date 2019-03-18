Лучший способ заработать с помощью телефона - AdvertApp

Современный телефон воспринимается в качестве источника, куда необходимо постоянно вкладываться: за связь, за новые аксессуары, за загруженные приложения, за игры и т.д. Очень мало пользователей в курсе, что свой телефон они могут превратить в инструмент для прекрасного заработка. Приложение advertapp позволяет за месяц усердному пользователю увеличить свой бюджет на 30 тыс. При этом всё заработанное можно выводить на самые популярные электронные счета. Почему именно AdvertApp предоставляет возможность заработать каждому владельцу Андроид или iOS-телефона?







Сегмент операционных платформ в мобильной инфраструктуре считается самым продвинутым и быстро развивающимся, а шанс заработать, конечно, открывает новые направления для коммерческих ресурсов, которые могут в будущем составлять рейтинги приложений и игр в соответствии их доходности.

Ведь высокие места на различных рейтингах делает приложение популярным и узнаваемым среди пользователей. Интересные приложения и захватывающие игры интересны для любого: от школьника до офисного работника, от юного до пожилого пользователя. Достоинством AdvertApp является наличие простых и адекватных заданий, за выполнение которых люди получают настоящие деньги.

Конечно, для Android есть множество приложений для заработка в условиях Интернета. AdvertApp считается более преимущественным благодаря нескольким причинам:

— работа начинается без вложений;

— безопасная установка;

— выбор графика работы;

— отсутствие ограничений;

— мгновенный вывод заработанных денег;

— тестирование новых продуктов и др.

Какие виды заработка предлагает AdvertApp?

На данный момент существуют несколько таких видов, работу пользователь выбирает, исходя от своих предпочтений и способностей:

Просмотр роликов – очень простой способ пополнить свой счёт. Список видеоконтента довольно богатый, в любое время можно просматривать доступные ролики по 30 сек. Установка программ – такие задания быстро разбираются, ведь каждому хочется первым протестировать приложение, которое в будущем можно будет установить за деньги. Кстати, ранее загруженные программы после оплаты задания можно удалить с телефона. Задания от партнеров – самые «жирные» задания от друзей сервиса, оплачиваются хорошо. Приглашение друзей — реферальная программа приносит 10% от заработка других участников проекта, так называемая «пассивная прибыль» ежедневно капает в копилку.

Важно знать, чтобы получать деньги и удовольствие от использования AdvertApp, нужно проявить внимательность и следить за статусом задания. После выполнения нужно получить «зеленую» галочку, которая свидетельствует о выполнении, а «красная» — это ошибка при выполнении.

Зарабатывать можно быстро и много!