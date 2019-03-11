Качественный ремонт iPhone и другой техники Apple

На днях появились приятные новости от гиганта-производителя инновационной техники от Apple. Во-первых, компания перезапустила выпуск своего бюджетного продукта — iPhone SE, который предлагается по цене от $249 до $299. Во-вторых, компания открывает свой завод по сборке айфонов в Индии, что позволяет снизить цену будущих аппаратов. Таким образом, Apple, наконец, обратила свой взор в сторону пользователей, которые покупают производительные и многофункциональные аппараты из среднего сегмента, теперь именитый бренд станет более доступным большинству поклонников, мечтающие пользоваться культовым телефоном.





Пока ещё Apple только начала свои проекты, а «Ай да Мастер» уже давно оказывает доступные и качественные услуги — ремонт iPhone здесь осуществляется в полном соответствии с золотым правилом: «Самый качественный ремонт самому лучшему в мире устройству!»

Каждая модель iPhone является неповторимым коммуникационным аппаратом. Из-за высокой репутации бренда и наличия в устройстве высокотехнологичных опций Apple очень дорого оценивает свои айфоны. Поэтому ремонт дорогостоящей модели нельзя доверить первой встречной мастерской, а экономия при устранении неполадок может привести к большим затратам позднее.

В «Ай да Мастер» накоплен огромный опыт по ремонту, основываясь на своем мастерстве и наработанных навыков, мастера центра составили список наиболее часто встречающихся поломок и дефектов в айфонах:

— царапины на экране и стекле камеры;

— потеря краски на корпусе;

— разбитый дисплей;

— поломка кнопки «Home»;

— искажение звука;

— проблемы с активацией аппарата.

Этот список не означает, что в сервисном центре занимаются устранением только вышеназванных проблем. Он говорит о том, что сотрудники центра работают эффективно и используют в своей деятельности принципы научной организации труда.





Кроме прочего, в рамках ремонта мастер охотно проинструктирует владельца аппарата, как продлить работоспособность и сохранность любимого смартфона. Постоянные клиенты мастерской давно оценили преимущества подобного подхода, поэтому часто рекомендуют сервисный центр «Ай да Мастер» всем друзьям и родственникам.

Самым вкусным предложением центра является удивительная возможность – пользователи не ищут мастера, он сам приходит к ним в любое время и место. Скорая мобильная помощь работает в точно таком же режиме, как и службы экстренной помощи. Организовать такой сервис было совсем непросто, но он себя оправдал за несколько лет существования.

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Добро пожаловать в «Ай да Мастер»!