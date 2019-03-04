Опубликовано изображение One Plus 7

Начало 2019 года компания встретила новостями о One Plus 7, первые реальные снимки аппарата показал популярный инсайдер @OnLeaks, выложенные им рендеры позволяют рассмотреть устройство со всех ракурсов.





Наконец, все предположения относительно дизайна One Plus7 стали более определенными. Эксперты собрали все уже опубликованные изображения и комментарии о новинке. Выяснилось, что в OnePlus использовано новое решение – это съёмная селфи-камера, таким образом, в аппарате будет всплывающее окно. Напомним, аналогичную идею можно увидеть в аппаратах серии Vivo Apex.

OnePlus7 получил 6,5-дюймовый экран, который обрамлен. Пользователей порадует, что в дисплее отсутствуют какие-либо отверстия. Теперь сканер отпечатков размещен под дисплеем. Основная камера собрана из трех модулей, две из них оснащены лазерным датчиком для установления фокусировки.

Производительность смартфона обеспечивает Snapdragon 855, который ожидает своего первого анонса только в мае. Батарея 4000 мАч предоставляет и возможность быстрой зарядки WARP Charge 30 Вт.





Безопасность данных обеспечивается путем допуска к данным через сканирования лица. Одновременно со снимками аппарата появилось и видео с процессом разблокировки сканированием лица. Смартфон выходит в июне следующих версиях: 6/8 и 128/256 Гб, корпус One Plus 7 защищен от попадания влаги и грязи.