Прояснились особенности телефона Vivo iQOO

Компания Vivo в начале года представила новинку под необычным именем iOQQ. По некоторым данным, производитель и далее будет выпускать флагманы под этим названием. Первые представители Vivo iQOO получили такие кодовые обозначения, как V1824BA, V1824A.





На страницах Weibo появилась информация о технических особенностях новинки. Напомним, ожидаемый смартфон от Vivo будет официально продемонстрирован 1 марта.

Технические спецификации Vivo iQOO: 6,41-дюймовый Full HD + экран, Snapdragon 855, память 128/256 ГБ и 6/8/12 ГБ, всплывающая фронтальная оптика 122 Мп, тройная основная камера 2/12/13 Мп, батарея 3920 мАч с быстрой зарядкой 44W.

Новый аппарат будет продвигаться совместно с компанией Vivo и НБА. В рекламной компании Vivo IQOO участвуют известные американские баскетболисты. Впервые новый бренд китайцы анонсировали 18 февраля. В рекламных постерах говорится о превосходстве, производительности суперскорости и точности флагмана.





Аппаратная основа смартфона построена на фундаменте однокристальной Snapdragon 855. Устройство имеет 12 ГБ ОЗУ и аккумулятор 4000 мАч. Бренд iQOO от Vivo создан для конкуренции с более именитым смартфонами – Samsung и Xiaomi.



