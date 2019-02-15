Бюджетный смартфон Huawei Y6 Pro 2019

Релиз недорогого телефона начинается 23 февраля. Смартфон имеет некоторые преимущества, которыми не обладают другие экономичные телефоны – это наличие в характеристиках аппарата фирменного SoC Helio A22 и свежей версии Android.





Huawei Y6 Pro 2019 является аппаратом начального уровня. Аппаратная база телефона построена на четырехъядерной однокристальной MediaTek Helio A22, также будет использоваться графический PowerVR Rogue GE8300. Другие характеристики: 6,1-дюймовый экран с каплевидным вырезом под селфи-камеру 8 Мп, 3/32 ГБ, microSD, аккумулятор 3020 мАч и разъём MicroUSB.

Вот оптическая часть смартфона потенциальным пользователям должна понравиться: основная камера 13 Мп с объективом F/1,8. Устройство поддерживает домашний интерфейс EMUI 9 и Android 9. Смартфон работает на двух SIM-картах.





Новый аппарат будет предлагаться всего за $135. Huawei Y6 Pro можно заранее заказать через официальный ресурс компании, предзаказы принимают с 18 февраля. В качестве бонуса самые первые заказчики получают подарочные наушники. Производитель планирует с помощью Huawei Y6 Pro 2019 поднять рост продаж своих смартфонов на азиатском рынке.