Чем больше развивается современный цифровой мир, тем сильнее нуждается в обеспечении безопасности. Защита данных в настоящее время является главной задачей как крупных корпораций, так и одиночек.

Каждая инфраструктура нуждается в обеспечении безопасности. С развитием технологий информационная безопасность становится уязвимой, злоумышленники придумывают новые угрозы. Поэтому руководители и бизнесмены принимают меры по организации информационной защиты своего предприятия и компании. В общей защите особое место занимает и сохранность серверов и баз данных. Именно от эффективности этих мер и будет зависеть будущее бизнеса. Существует и другой аспект этого вопроса: систему безопасности необходимо постоянно проверять и оценивать, как она работает.



Для этого проводится аудит информационной безопасности – эти меры позволяют реально оценить состояние информационных систем, насколько они защищены, а также какие угрозы могут навредить работе компании. Специалисты по аудиту опираются на определенные критерии стандартного аудита, с ними можно ознакомиться: https://itlogica.com.ua/services/informacionnaja-bezopasnost/

Компания ITlogica проводит аудит информационной безопасности компании в нескольких направлениях:

— анализ текущего состояния защиты персональных данных;

— оценка ИБ по стандартным требованиям;

— выработка списка возможных рисков для АСУ;

— выявление уязвимостей и определение мер по их устранению;

— составление отчёта для заказчиков по итогам проведенного аудита.

Что проверяют аудиторы? Независимо от деятельности компании и направления бизнеса аудит информационной безопасности производится по универсальным правилам, т.е. специалисты проверяют следующие рабочие моменты:

— как организован доступ к серверу и базе данных;

— как производится аутентификация для доступа к базе и вход на сервер;

— каким способом делается резервное копирование данных;

— какие конфигурации и настройки используются в устройствах, которые используются для хранения и обмена данными по сети;

— какие программы используются от несанкционированного доступа, имеют ли они лицензии или сертификаты;

— уровень знаний работников, которые отвечают за безопасность данных.

Важно помнить, что аудит информационной безопасности позволяет не только проверить состояние защиты данных, а также составить план по организации более эффективных мер безопасности и выявлению слабых сторон действующей системы защиты корпоративных и персональных данных. Возможно, система не имеет уязвимостей, тогда аудит позволяет укрепить уверенность компании в своей защищенности.

Комплексная проверка, как лакмусовая бумага, позволяет проверить серверы и базы данных, выявить различные ошибки и несоответствия в системе, а рекомендации специалистов по итогам аудита помогают построить настоящую защиту из крепкой брони, которую невозможно будет пробить.