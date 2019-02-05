Восстановленный iPhone X может стать хитом продаж

Устройство вернулось на прилавки, конечно, речь идет о восстановленных айфонах, которые будут конкурировать с ближайшем «родственником» - iPhone XR. Хотя истинные любители яблочных устройств, предпочтут свежую модель культового аппарата.





После решения Apple вернуть iPhone X на реализацию аппараты очень быстро попали в продажу. Это говорит о том, что компания готовилась к этому релизу. Ведь аппараты нужно было ещё восстановить. Хотя и цена таких устройств относительно высокая: за версию 64 Гб придется заплатить $770, а за модель с 256 Гб — $900.

Странно, что восстановленный аппарат будет конкурировать с действующей моделью iPhone XR. Это решение компании трудно объяснить, ведь именно по этой причине когда-то iPhone X сняли с продажи.

Представители компании отмечают, что каждый восстановленный аппарат получил соответствующую гарантию. Аппарат облачен в новый стильный корпус. Трудно даже отличить аппараты, прошлогодний iPhone X можно назвать копией iPhone XS.





Apple официально не подтверждает, что продажи айфонов серьезно просели. Но шаги по восстановлению и продаже iPhone X свидетельствуют о том, что ситуация на рынке стала беспокоить американскую компанию. Выпуск iPhone X может принести компании доход.