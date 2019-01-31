Как продвинуть iOS-приложение в ТОП App Store

Почти 70% пользователей следят за рейтингами и читают пользовательские отзывы, следят за количеством установок приложений, именно поэтому интернет-площадка отличается от других коммерческих проектов. Пользовательские мнения и тематические списки популярности влияют весьма положительно на показателях конверсии. Продвижение продукта является главной составляющей развития любого бизнеса, а вывод их в ТОП на самой популярной площадке гарантирует стабильную прибыль разработчику. На ресурсе advertmobile.net знают все секреты и особенности, а также методы продвижения iOS приложений в App Store.

Так ли важно попадание в ТОП App Store, зачем это нужно? Некоторые разработчики, особенно новички, обычно не обращают внимания на то, какие показатели имеет их приложение в сервисе. Хотя этот аспект остается важным. Необходимо понимать, место в рейтингах способствует росту популярности и продаж. Они на самом деле помогают разработчикам избавиться от каких-либо сомнений касательно эффективности и полезности своего приложения, а пользователям в выборе нужной программы из группы похожих вариантов.



Согласно опросам, около 63% пользователей при выборе на равных условиях скорее заинтересуются приложением, которое находится в ТОП-е, а более 86% доверяют пользовательским отзывами и рекомендациям. К продуктам с качественным обзором уровень доверия со стороны пользователей 12 раз выше, чем к приложениям с неинтересным описанием.





Вывод в ТОП осуществляется различными способами, которые показали свою эффективность и результативность:

— поощрительные установки, загружая которых пользователи получают незначительные вознаграждения. Метод немного затратный, но такая мотивация привлекает покупателей;

— размещение публикаций о приложении на различных сайтах, блогах и соцсетях. Нельзя сказать, что объёмы конверсий будут значительными, поэтому этот способ сегодня признаётся спорным по эффективности, хотя и он иногда срабатывает;

— использование в App Store кросс-промо – это отправка пуш-уведомлений для заинтересованной аудитории. Подобное iOS продвижение является достаточно эффективным;

— покупка места в коммерческих подборках App Store. Способ затратный, но приложению гарантировано место на первой странице ресурса в ТОП «Приложение дня» или «Новинки»;

— покупка у магазина приложений немотивированных установок, также дорогой способ продвижения, но весьма действенный;

— продвижение комплексным способом, т.е. в этом случае используются все вышеперечисленные методы путем их комбинирования.

Важно помнить, продвижение iOS-программ и приложений, особенно в App Store, очень сложная и рутинная работа. С этой проблемой сталкиваются все создатели ПО. Поэтому такую сложную задачу нужно доверить профессионалам, которые обеспечат нахождение детище разработчика в ТОПе.