Samsung включилась в соперничество между Apple и Huawei

Аналитическая компания Canalys опубликовала новый отчёт, по которому видны существенные изменения в картине соперничества между вечными конкурентами Apple и Samsung.





Напомним, с недавних пор южнокорейская компания начала уступать свои позиции относительно молодой компании Huawei, которая нарастила существенным образом свои поставки на мировом уровне. Однако теперь конкуренция переместилась полностью на азиатский рынок, уже соперничают Samsung и Huawei за 2-е место.

Последние результаты показывают, Apple смогла продать за октябрь-декабрь 71,7 млн. iPhone. Но другой источник Strategy Analytics в своём отчёте отразил другой показатель 65,9 млн. Apple продала 22 млн. iPhone XR, аппараты iPhone XS Max разошлись в количестве 14 млн. экземпляров, а iPhone XS — 9 млн.

Компания Samsung смогла продать 70,3 млн. аппаратов и разместилась на второй строчке рейтинга Canalys. У компании продажа снизилась на 5,3%, если сравнить с аналогичным кварталом 2017 г.





Huawei удалось нарастить выпуск своих телефонов, компания увеличила объём поставок на 47%, продав 60,5 млн. аппаратов за прошлый квартал.

Ещё одним успешным производителем является компания Oppo, которая смогла повысить продажи почти до 32 млн. смартфонов. Ближайший соперник Xiaomi за последний квартал продала на рынке смартфонов 26,4 млн. устройств за октябрь-декабрь.