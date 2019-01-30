Лайки в соцсетях как индикатор социальной активности

Миф относительно активности только молодежи в интернете давно опровергли социологи. Паутина не выбирает «жертву» по возрасту, а появление соцсетей ещё больше привлекло пользователей разных возрастов. Каждый находит в этом пространстве свою улочку. Соцсети настолько укоренились, что самые массовые интернет площадки сегодня кормят несколько отраслей экономики. Во всем виноваты так называемые «лайки» — чем их больше, тем лучше. Даже для повышения эффективности работы или для нацеливания на определенную пользовательскую аудиторию появилась новая задача – накрутка лайков.

По официальным оценкам, в 2018 г. количество пользователей Интернет перевалило за 4 млрд., что почти на 7% превышает предыдущий показатель. Количество любителей соцсетей составляет более 3,1 млрд. Рост популярности соцсетей превысил на 13%, чем в 2017 г. Зашкаливает и количество пользователей мобильного интернета — 5,1, больше всего пользователи телефонов посещают соцсети. В среднем каждый пользователь в мире сидит в различных соцсетях по 2 часа ежедневно, а россияне больше на 19 минут.



Эти цифры растут так стремительно, что нельзя их игнорировать. Проникновение интернета по всему миру составляет 74%, а по России интернетом пользуются 110 млн. человек. В стране свои аккаунты в соцсетях открыли почти 68 млн. Большинство из них проводят значительное время в соцсетях, в частности в отечественном ВКонтакте. Также российские пользователи активно пользуются YouTube, а мировой лидер Facebook сильно отстает, занимая в списке популярности лишь четвертую позицию.

Интересно, что некоторые аккаунты собирают за короткое время армию подписчиков. Трудно представить, что они смогли бы собрать миллионную аудиторию так быстро. Зачем же накручивают лайки?

Накруткой занимаются профессиональные агентства, сервисы и фрилансеры. Фактически покупка лайков является одной из форм приглашения подписчиков. Самостоятельно сделать это практически невозможно. Если от количества пользователей или лайков зависит прибыль, почему бы не воспользоваться таким прекрасным инструментом? Хотя в качестве метода продвижения накрутка лайкой может использоваться и для других целей:

— повысить авторитет аккаунта;

— набрать голоса в конкурсе;

— удовлетворение личных амбиций.

Трудно вспомнить, было ли время, когда оригинальный аккаунт или интересная идея могли быстро собрать большую аудиторию. Чтобы попасть в список популярных, нужен такой информационный повод, который станет «бомбой». Хотя и таких аккаунтов не малое количество. Поэтому для привлечения пользователей нужно хорошо поработать. Продвижение — это находчивость, работа, творчество и деньги.

Заходя в свой аккаунт, пользователь видит, сколько у него подписчиков. Почему его радует рост друзей, фоловеров или френдов? Количество подписчиков является социальным доказательством того, сколько человек путем лайка доверяют аккаунту или считают его классным.

При сравнении популярных соцсетей, нужно обращать особое внимание на активность пользователей, а не на их количество. Именно этот способ позволяет получить картину популярности и роста аккаунта.

Использование накрутки – выбор и дело каждого. Такой метод помогает сэкономить время и ресурсы, а также позволяет направить свои усилия для решения более важных задач. Особенность соцсетей в том, что там пользователь должен как можно чаще напоминать о себе.