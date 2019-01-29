Чехол для смартфона - стоит ли его покупать

Немного странный вопрос, учитывая рост популярности смартфонов среди населения. Современные мобильные аппараты покупают как для взрослых, так и для самых маленьких пользователей. Смартфон попадает в любые руки, именно поэтому нужно его определенным способом защитить.



Разнообразие мобильных телефонов увеличивается, но чехол стал самой востребованной и неотъемлемой частью комплектации аппаратов. Технологии продвинулись так далеко, что самая распространенная защитная функция чехла уже выходит на второй план. Разработчики добавляют новые опции для данного аксессуара:

— дизайн чехла делает привлекательнее телефон;

— умные чехлы с сенсорами с дополнительными задачами;

— удобные чехлы-кошельки;

— чехол с функцией подзарядки и др.

Первые чехлы были встречены пользователями весьма прохладно, ранее противники этого аксессуара предполагали, что облачение телефона портит аппарат: прикрывает престижный логотип и делает его управление некомфортным.

Постепенно производители чехлов стали отказываться от массового выпуска в пользу воздания аксессуаров под конкретные модели. Сегодня расширился и выбор материалов для использования в выпуске чехлов, от самых дорогих до самых прочных:

— ткань;

— пластмасса;

— кожа и кожзаменители;

— силикон и т.д.

Владельцам мобильников остается выбрать для себя самый лучший и удобный чехол, который не будет «обнулять» инновационные характеристики смартфона.

Конечно, возникает вопрос: зачем нужен для смартфона, который переполнен уникальными решениями, ещё и многофункциональный чехол? Ведь задача аксессуара — защитить от грязи, непогоды или ударов; не допустить царапины на стекле и потертости на корпусе аппарата. Ни один пользователь современного смартфона не согласится с подобным утверждением.

Если ученые характеризуют смартфон социальным явлением, то чехол должен соответствовать этой оценке.

Как правильно выбрать чехол? Производители сопутствующих товаров неплохо ориентируются на рынке смартфонов, их представлено огромное количество. Как правило, большой выбор совершенно не облегчает выбор. Хотя есть показатели, которые позволяют учитывать их при покупке чехла:

— использованный материал;

— универсальность;

— дизайн;

— стоимость.

Производители сегодня предлагают разнообразные чехлы, а конкретная группа пользователей подбирает подходящий для себя аксессуар. Самый главный критерий – защитный футляр со своим функциональным списком должен органично сочетаться со стилистикой и характеристиками смартфона: флагманский аппарат украсит роскошный чехол из кожи, игровой телефон прекрасно дополнить практичный футляр-подставка, для телефона путешественника подойдет чехол с аккумулятором.

В результате обдуманного выбора новый чехол позволяет не потерять функциональность смартфона, а при падении и ударов сохранить аппарат.

Источник — https://stardroid.com.ua/