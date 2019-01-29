Установить на SSD Windows с нуля или клонировать с помощью EaseUS Todo Backup

Каждое новое обновление или перенос на новый жесткий диск популярной системы Windows становится причиной острых споров между пользователями: клонировать ОС или воспользоваться «чистой» установкой? Выход десятой версии вызвал ещё больше вопросов.



Как и для переезда Windows на SSD, так и для чистой установки существует универсальное решение – EaseUS. Это небольшая программа, позволяющая даже новичкам справиться с задачей, на данный момент считается самой лучшей и простой.

Главные преимущества этой утилиты – множество возможностей, простота работы, понятная пиктограмма и обилие советов от создателей. Программа легко справляется со своей задачей. Она снимает все возникающие вопросы при установке ОС на другой накопитель или переезде со сменой с HDD на SDD. Процесс происходит без потери данных и хлопот.

Теперь остается выбрать метод загрузки: миграция на SSD или же установка в чистом виде. На специальной странице разработчиков утверждается, что оба типа установки являются оптимальными, поэтому пользователь самостоятельно может выбрать метод, каждый из которых имеет свои особенности. Тогда остается выбор наиболее удобного и понятного для каждого пользователя:

Миграция операционной системы на SSD – это копирование всего системного тома жесткого диска (HDD) вместе с загрузочной частью на твердотельный накопитель с помощью EaseUS Todo Backup. При этом пользователь имеет после такого клонирования полностью готовую ОС с уже установленными драйверами и ПО. Настройки он также не меняет, не будет вручную делать копии пользовательских данных с рабочего стола и папки с документами. Для второго метода нужно будет создать отдельную загрузочную USB-флешку с установочными файлами, устанавливать необходимые драйверы и используемые в работе программы. Самое главное – необходимо будет настраивать все ПО под операционную систему.

Более опытные пользователи рекомендуют только «чистую» установку. Многие из них отмечают, что после нескольких опытов по клонированию ОС с HDD на SSD они все же возвращались к «чистой» установке системы.

Windows 10 прекрасно адаптирован к работе и «знает» все о SSD. По мнению разработчиков, лучше не следовать сомнительным советам по «оптимизации» SSD. Сейчас эти накопители не нуждаются как прежде в глобальных настройках системы, они в состоянии выдерживать большие объёмы перезаписываемых данных.

При переносе ОС на SSD возможны ошибки, но, если даже миграция пройдет успешно, нужно будет учесть, что Windows 10 может изменить ранее установленные настройки некоторых приложений, поэтому все равно придется выполнить оптимизацию производительности накопителя с учётом его типа.

Внимание! При миграции или «чистой» установке нужно ознакомиться с пошаговым руководством по использованию утилиты EaseUS. Как правило, по окончанию процедуры загрузки установщика пользователям предлагается установка другого софта, от которого можно отказаться.



