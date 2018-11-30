Смартфон с дырявым экраном готовит Huawei

Видимо, экран с челкой или каплей уходит в прошлое. Начинается новая тенденция – экран с дыркой. Сначала о возможности оснащения смартфонов с концептуальным экраном заговорила Samsung.

Но китайцы решили опередить компанию, Huawei запустила рекламу с лозунгом «На шаг впереди». Таким способом производитель начинает выпуск смартфонов с новым поколением дисплеев.





На рекламном постере изображена панорама космоса с черной дырой. Именно эта реклама и делает намек, что новый продукт получает экран с круглым вырезом. Этим устройством станет модель Huawei Nova 4. Кстати, аппарат может получить и Infinity-O дисплей, который должен появиться и в комплектации Galaxy S10. Компания расклеила большинство вагонов пекинского метро своим постером.

Новые экраны для китайского разработчика будет поставлять компания BOE. Ранее такие дисплеи выпускала только южнокорейская Samsung Display.

Стало известно, что Lenovo в свою очередь опередила Huawei. Компания выпускает модель Z5S с дырявым экраном первой. Изображение Lenovo Z5 опубликовал ресурс Slashleaks. Экран для Lenovo Z5S будет поставлять Samsung, которая выпускает дисплеи типа Infinty.





Характеристики модели: 6,3-дюймовый дисплей, Snapdragon 8150, батарея 3120 мАч. Размеры — 156,7Х74,5Х7,8 мм. Выпуск смартфоны ожидается 4 декабря.