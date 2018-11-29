Обновление для нескольких телефонов Huawei

Ещё для двух смартфонов Huawei вышли дополнительные обновления. Напомним, недавно Huawei начал обновление своих моделей Mate 20 Lite и P20. Теперь компания начала этот процесс для P10 Lite и P8 Lite – эти аппараты вышли на продажу в 2017 г.





В обновленном ПО содержатся существенные улучшения. Например, оптимизирован внешний вид интерфейса Huawei. Устранены выявленные уязвимости при работе с Google Pay и NFC. Размер обновлений составляет 621 МБ.

В обновлении для P8 Lite размером 596 МБ содержатся следующие исправления:

— появилась Huawei GPU Turbo — технология ускорения аппаратной системы для работы в режиме Game Suite.

— оптимизирован рекордер экрана, снимки с дисплея теперь используются без временного ограничения. Можно выбрать звук для записи: из системы или микрофона.

— в Галереи улучшено отображение текста, оптимизирована работа некоторых фильтров в редактировании картинок.

— устранены все выявленные уязвимости в системе безопасности, связанные с использованием платформы Google.





Huawei планирует предоставлять обновление ежемесячно, чтобы можно было улучшить работу своего процессора Kirin 970, сейчас разработчик развертывает обновление для ноября. Для Mate 20 Lite обновление имеет номер SNE-LX1 8.2.0.134, размер файла — 128 МБ. Получив обновление, устройство продолжает поддерживать Android 8.1 и EMUI 9.2, в информации о загрузке разработчик подробно указывает все исправления за ноябрь. Процесс полного обновления до Android 9 для Mate 20 Lite стартует в 2019 г.