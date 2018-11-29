iPhone XR является самым продаваемым телефоном

Apple, заявляя об этом, отрицает все выводы экспертов, что релиз iPhone XR провалился. По версии самого производителя, именно этот аппарат стал бестселлером со дня начала продаж.





Топ-менеджер компании полностью опроверг результаты разных опросов относительно успешности телефона среди специалистов. Грег Джосвяк сказал, что все эти выводы являются неверными. Кроме того, результаты экспертных оценок он также опроверг и рассказал, как распределятся на рынках iPhone.

Компания отметила, iPhone XR с момента своего выхода продается очень быстро и стал действительно самым продаваемым в истории компании. Конечно, многие аналитики поддерживали эти предположения Apple, опираясь на бюджетную цену свежей модели. Они заявляли, что именно цена станет определяющим критерием успеха iPhone XR.

Грег Джосвяк рассказал, ежедневно iPhone XR расходится в максимальном количестве. К сожалению, другие модели iPhone X, XS, и XS Max не могут похвастаться таким успехом. Но эксперты не подтверждают данные Apple о коммерческом успехе iPhone XR. Все-таки пока продажи модели являются более низкими, чем прогнозировала компания. По утверждениям, разработчику пришлось даже отменить определенное количество заказов на сборку модели сократить свой штат.





Производитель все это отрицает и придерживается мнения, что iPhone XR является лучшей моделью яблочников.

Напомним, 1 декабря — день борьбы со СПИДом, Apple планирует с каждой покупки пожертвовать $1 в специальный фонд и покрасит свои логотипы в красный во всех своих магазинах.