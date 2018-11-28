Смартфоны получают поддержку Google Project Fi

Свой проект интернет-гигант представил в 2015 г. Google создала виртуального оператора под названием Google Project Fi. Оператор не совсем самостоятельный, пока он все-таки пользуется возможностями американских операторов, так для проекта будет задействована сеть от Sprint и T-Mobile.





Компания объявила список аппаратов, которые смогут принять участие в проекте — это Samsung, iPhone и OnePlus, которые пользуются на рынке огромной популярностью. Мобильный проект будет действовать и в Wi-Fi-сети.

Пока участники Google Project Fi немногочисленные, ведь сервис только набирает свою популярность. Поисковый сервис ещё будет расширять свой список.

Если в проекте компании будут участвовать несколько моделей Samsung и OnePlus, то вся линейка айфонов сможет подключиться к сети Google. Все они включены список. В ближайшее время к Google Project Fi могут подключиться LG и Motorola.





По слухам, компания намерена переименовать свое детище. Название проекта могут сократить — Google Fi. Хотя эту новость разработчик не стал комментировать, пишет Gizchina.

Напомним, сервис Google Fi будет доступен только для разработчиков и пользователей, которые приобрели свои устройства через официальные магазины производителей.