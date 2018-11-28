В России появился Samsung Galaxy S10

В стране устройство будет представлено в трех вариантах. Samsung готовит выход Galaxy S10 в нескольких странах. Свежее поколение Galaxy S10 впервые представлено на Mobile World Congress.





Кстати, ранее россиянам предложили три версии Huawei Mate 20, поэтому продукту Samsung придется соперничать не только с Apple, но и с Huawei.

В модельном ряде Galaxy S10 будут версии под следующими номерами:

— SM-G975F

— DS SM-G975F

— SM-G975X

Интересно, что версии индекса SM-G97 упоминаются в наименовании аппарата Galaxy S10 Plus. В индекс продуктов для России производитель добавил ещё цифру 5. Трудно пока понять, что она означает. Номер базовой модели — SM-G975X.

В Galaxy S10 поддерживается 5G, а модель S10 Plus будет облачена в корпус, который имеет заднюю керамическую крышку. Напомним, вся флагманская серия S10 сейчас доступна в Южной Корее.





В комплектации Galaxy S10 есть чипсет Exynos 9820, этот процессор поучил высокую оценку бенчмарка Antutu. Отмечается, что Exynos 9820 значительно продвинет мобильную индустрию вперед. Samsung смогла мобильный Exynos 9820 по многим показателям приблизить к компьютерному процессору. Впервые Antutu присвоила продукту после тестов 325 000 очков.