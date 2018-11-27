Nokia и Oppo объединяют усилия

Стороны подписали долгосрочное патентное соглашение. Интересно, что получится в результате сотрудничества компаний. Ведь Nokia имеет богатую историю, а Oppo является новичком индустрии. Хотя эта компания сейчас ставит перед собой весьма амбициозные цели. Разработчик теперь сможет использовать многие авторские решения Nokia.





По условиям договоренностей, Nokia предоставит для Oppo большинство своих технологий. Соглашение – многолетнее, стороны не уточняют, сколько оно будет действовать, сообщает Teknoburada.

Глава Nokia не назвала сумму сделки. Ранее компания передавала права на некоторые лицензионные технологии другим компаниям. Например, решениями компании пользовались Samsung, Xiaomi, Microsoft и LG. В списке деловых партнеров появилась и Oppo. Кстати, в мобильной индустрии Nokia считается самым лицензированным производителем. Эксперты эту сделку называют гигантской.





Скорее всего, китайцы теперь смогут воспользоваться разработками Nokia для развития и расширения передачи данных в формате 5G. По оценкам, Oppo за прошлый квартал реализовала 355 млн. аппаратов. Доля компании на мировом рынке уже превышает 8%, а соглашение с Nokia ещё больше может укрепить положение производителя в списке крупнейших производителей смартфонов, утверждает Reuters.