Концепт Xiaomi – новый смартфон с двумя экранами

Сразу два производителя показали свои версии подобной модели – Nubia и Meizu. Даже Vivo сейчас экспериментирует с подобным решением. Так что Xiaomi опаздывает со своим концептом.





Хотя компания готовит не просто концептуальный аппарат, а мощнейший современный флагман, который поучает тройную оптику и Snapdragon 8150, пишет iGeekphone.

Причина неторопливости Xiaomi в том, что цель разработчика – работа на потребителя. Компания не бросается на выпуск супермодных устройств, которые в первые месяцы выхода предлагаются за астрономические цены. Xiaomi старается инновацию подчинить двум критериям: мощная производительность и невысокая цена.

Xiaomi тонко чувствует, когда и какой концептуальный смартфон с высокой производительностью будет пользоваться успехом. За последнее время компания уже представила немало продуктов с идеальным сочетанием производительности и технических особенностей на основе новых решений.

Пока, естественно, нет подробностей о модели. Ресурс опубликовал лишь предполагаемые снимки, которые предоставили китайские инсайдеры.





Новинке приписывают основной 6,5-дюймовый AMOLED – 2340Х1080 пикселей, ещё один дисплей 4-дюймовый – 2280Х1080 пикселей. Во второй экран вставлена камера с датчиками.