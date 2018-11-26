Apple связала свои перспективы с продажами iPhone X

По данным аналитиков Counterpoint, Apple последнее время теряет свою долю на мировом рынке. Хотя показатели прибыли в пределах США являются стабильными.





За два квартала компания уступила лидерство во многих региональных сегментах новоявленному сопернику – Huawei. Хотя продажи Apple в последнем квартале начали оживляться. Все свои многообещающие планы компания теперь связывает с будущими продажами iPhone X.

По информации издания Wall Street, американцы приступили к перезагрузке iPhone X. Компания намерена переделать свой iPhone X. Разработчик подписал соглашение с Samsung, которая обязуется поставлять для яблочников определенный объём OLED- дисплеев. Помимо того, компания будет удешевлять некоторые модели айфонов.

Скоро компания сделает важный шаг для увеличения спроса на iPhone XR. Эта модель также не очень хорошо продается в Европе и Азии. Пока смартфон подешевеет в некоторых странах, среди которых первой назвали Японию. Другие страны, где iPhone XR будет предлагаться дешевле, пока не названы.





В Японии производитель уже начал оказывать поддержку местным операторам для подключения бюджетной версии iPhone XR. Напомним, iPhone XR предлагается в США за $749. iPhone XR использует ЖК-экран – 1700Х828 пикселей, шестиядерный A12 Bionic, память 64, 128, 256 ГБ и iOS 12, dual SIM, 12 мп камера и др.