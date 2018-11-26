Компания Vivo готовит смартфон с двумя экранами

Производитель готовит необычный для себя смартфон, который должен получить два экрана. Vivo ранее анонсировала скорый выход модели. Она немного напоминает другой смартфон компании Nubia X.





В распоряжении ресурса 91mobiles оказались некоторые подробности смартфона. Аппарат будет выпускаться в серии Nex. Смартфон имеет очень тонкое обрамление, хотя из-за характеристик экрана он не будет очень тонким. Один экран OLED — 6,4-дюймовый, ещё один дисплей выполнен в Full HD+ разрешении.

Новинке приписывают также Snapdragon 845, дактилоскоп внутри экрана. Устройство поддерживает метод быстрой подзарядки в 22,5 Вт. Размер памяти не уточняется, хотя ранее просочилась информация, что память аппарата составляет 10 ГБ.

По данным ресурса, Vivo Nex, оснащенный двумя дисплеями, ожидается в 2019 г. В декабре выходит другая новинка разработчика – это бюджетный смартфон.





Этот телефон называют младшим представителем Vivo NEX. Напомним, этот аппарат был выпущен во время ЧМ по футболу. Тогда VIVO выступила спонсором чемпионата. Дебют Vivo Y95 состоится в Индии – цена телефона $240. Прототип будет продаваться и в Китае, о европейском релизе информация не подтверждается.