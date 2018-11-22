Samsung объявляет сумасшедшие скидки

При этом выгодные цены распространяются на все продукты производителя. Samsung тщательно подготовился к черной пятнице. Компания начинает акцию скидок под лозунгом «Galaxy's Best Week».





Итак, какие сюрпризы ожидают поклонников бренда? Напомним, скидки действуют с 19 ноября по 25 ноября. Помимо этого, Samsung каждому покупателю подарить специальный сертификат, позволяющий получить в подарок аккумулятор 10 000 мАч. Покупателей интернет-магазина компании ждет ещё один сюрприз – возможность выиграть чек на $1000 – для покупки продукта компании. Каждый вечер на сайте появляются подарочные ваучеры, которые достанутся самым удачливым.

Снижение цен на некоторые продукты:

— гарнитура Galaxy Watch за $399;

— Samsung Galaxy A7 2018 за $3099 (реальная цена $3999).

Также стало известно, что компания готовит к выпуску модель Galaxy M, данные смартфона просочились в сеть. Samsung предоставил новинку для тестов в бенчмарке Geekbench. Модель прошла тесты под номером SM-M205F.





Предполагается, что смартфон выйдет под названием Galaxy M2. Особенности: Android 8.1, восьмиядерный Exynos 7885, 3-4 ГБ/ 32-64 ГБ.