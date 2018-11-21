В Honor Magic 2 есть поддержка искусственного интеллекта

Анонс смартфона является самым значительным событием 2018 г. Сейчас идет рекламная кампания Honor Magic 2. Скромный слайдер в состоянии выполнять различные инновационные задачи. Новинку Honor можно использовать в беспилотном управлении машиной.





Этот аппарат выпускается на домашней платформе HiSilicon Kirin 980. Устройство продвинуто не только в техническом плане, в смартфон интегрирована система Yoyo. Искусственный интеллект позволяет бронировать авиабилет или номер в отелях. Разработчик обещает расширять функциональные возможности системы.

Сейчас Honor Magic 2 в состоянии управляться автомобилем без человека. В ходе специальной компании производитель показал, как смартфон с помощью помощника Yoyo зарезервировал номер в гостинице. Система также управляла DJI-дроном, владелец управляет процессом только с использованием голосовой команды.

Аппарат легко справился управлением машины. Автомобиль был специально модифицирован для автоматического реагирования на голос пользователя. Надо отметить, что на данный момент тестирование прошло лишь в закрытом пространстве. Ещё предстоит испытать Yoyo в естественных условиях.





Вряд ли сейчас владельцы Honor Magic 2 смогут воспользоваться новыми возможностями своего аппарата, хотя такая реклама является отличной демонстрацией всех опций устройства.