Samsung расширяет линию аппаратов Galaxy

В популярной линейке появилась белая модель Note 9. Давно компания не выпускала совершенно белые образцы, хотя устройства Galaxy Note 2 и S3 в светлом корпусе имели большую популярность.





Напомним, в коллекции Apple также белый iPhone 3GS стал самым популярным. Однако белый цвет постепенно уступил место золотистому корпусу — роскошный цвет стал самым модным. Теперь забытый цвет возвращается с триумфом. К продаже готовы белые Galaxy Note 9. Релиз ожидается в Европе 23 ноября.

Также южнокорейский производитель готовит Galaxy S10, по мнению инсайдеров, модель очень напоминает Galaxy S7, аппарат выпущен в 2014 г. Странно, что разработчик с тех пор не продвинулся в дизайне.

Модель Galaxy S10 получает экран M9 нового поколения OLED. В будущем все представители линейки Galaxy S будут оснащены этими дисплеями. Экран будет безрамочным, для его производства использованы химикаты красного, синего и зеленого цветов.





Эксперты не исключают, что в линейке появятся Galaxy S10 и с традиционными дисплеями Infinty. Напомним, такие экраны получили модели Galaxy S6 и S7. Представители компании обещают ещё много сюрпризов в комплектации ожидаемой Galaxy S10, например, суперобъёмный экран и максимальное количество камер.