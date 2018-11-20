Смартфон Huawei P Smart официально появился

Смартфон стал самым обсуждаемым продуктом Huawei. Продажи устройства стартуют в 2019 г. В линейке также появится модель с приставкой в названии Plus. Цена базовой модели – 200 евро.





Аппарат уже одобрен в нескольких ведомствах сертификации. Также Huawei P Smart 2019 уже имеет сертификационные бумаги от FCC, что означает о возможности продажи продукта в США.

Документы по сертификации позволяют узнать некоторые характеристики P Smart:

— 6,2-дюймовый дисплей Full HD +, экран получил вырез в форме падающей капли;

— 3 ГБ / 4 ГБ и 32 ГБ / 64 ГБ – параметры памяти;

— процессор Kirin 710;

— аккумулятор 3320 мАч;

— dual SIM и др.





Помимо этого, разработчик добавил в список характеристик своего аппарата Mate 20 Pro новую опцию – камерофон сможет отсканировать любую игрушку, а затем использовать её образ в 3D.

Приложение под названием 3D Moderator доступно пока в двух аппаратах — Mate 20 Pro и RS Porsche Edition. Программа привлекает фронтальную камеру для сканирования игрушки и создания трехмерной модели. Игрушка затем может двигаться, танцевать, прыгать и бегать в экране. По требованиям программы игрушка не может быть длиннее 25 см. С новыми персонажами можно будет снимать видеоролики, они также смогут стать участниками мобильных игр.