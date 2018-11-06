Рассекречен экран ожидаемого Samsung Galaxy S10

Утечка случилась из-за бета-версии Android 9 Pie, которую должны получить южнокорейские устройства. Оказалось, на экране Galaxy S10 не предусмотрено обрамление, утверждает Ice Universe.





Samsung отказался от традиционного оформления рамки, теперь экран устройства не имеет характерную челку и рамку. Ресурс пишет, что разработчик не намерен выделять специальную бровь на панели. Именно прошивка Samsung Experience, которая опирается на Android 9, подтверждает отсутствие в Galaxy S10 верхней рамки. В разделе темы обнаружен эскиз будущего смартфона. Эту модель энтузиасты не нашли в линейке компании.

Отказавшись от верхней рамки, естественно, инженеры уберут и нижнюю, делая ставку на безрамочные аппараты. Есть предположения, что компания оставит верхнюю рамку камеры.

Напомним, в бета Android 7, которую впервые получила Galaxy S7, в темах было изображение Galaxy S8 и в бета Android 8 – эскиз Galaxy S9.





К сожалению, на эскизе нельзя заметить вырез под фронтальной камерой, на изображение отображается только общий вид без конкретных деталей. Не все разработки внедряются, источник из XDA Forum заявил, что Samsung давно пробует использовать такой дизайн и не факт, что новинка может получить обновленный экран.