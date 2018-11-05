В Китае протестирован смартфон Vivo V1818CT

Национальный регулятор провел тестирование аппарата и готовит его к выходу. Данная модель оборудована большим 6,2-дюймовым экраном с HD+, сообщает TENAA.





Данные Vivo уже появились на ресурсе ведомства. В каталоге устройство упоминается под рабочим индексом V1818CT. Также регулятор обнародовал ключевые характеристики аппарата. На сайте опубликованы и снимки, сделанные в рамках тестирования.

Vivo V1818CT имеет экран — 1520х720 пикселей, CPU на восьми ядрах, 4 ГБ/128 ГБ, сдвоенная камера 13 и 2 Мп, фронтальная оптика 8 Мп, батарея 3950 мАч и др. Параметры устройства — 155,11х75,09х8,28 мм, 163,5 г. Цветовое решение корпусов — Red и Starry Night.

Эксперты отмечают, что Vivo V1818CT напоминает недавно анонсированный аппарат Vivo Y93. Между прототипами нет ощутимых различий. Кстати, впервые сертификационное агентство обнародовало каталожные номера аппарата, но не указала более подробные детали.





Напомним, это устройство появилось в TENAA сразу после выхода Vivo Y93, который на ресурсе этого ведомства проходил под двумя номерами V1818A и V1818T. Эта модель оборудована 6,2-дюймовым экраном ЖК, поддерживает FunTouch 4.5 и Android 8. Устройство поучило Snapdragon 439 и 64 Гб/256 Гб.