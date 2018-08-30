Самое популярное и лучшее на ресурсе AndroidVIP

Обновленный Android – это огонь, говорят эксперты. Разработчики программы также поддерживают это заключение и утверждают, версия P ещё больше повысит популярность смартфонов на платформе Google.





Операционная система позволит пользователям насладиться всеми достоинствами современного смартфона и Android: большой экран, прекрасный интерфейс, захватывающий дизайн приложений и интересные игры.

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