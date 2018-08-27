iPhone - чем примечателен данный смартфон?

Прошло достаточно большое количество времени с начала продаж iPhone 8 и стало понятно, что смартфон удался на славу. Устройство успешно реализуется на всех континентах. С одной стороны причина популярности смартфона заключаются в том, что он выпускается известным брендом Apple. Его техника считается лучшей, современной и надежной. Но, с другой стороны, смартфон обладает завидной функциональностью, передовым дизайном и массой фишек, о которых ниже.





«Начинка», отвечающая всем реалиям времени

Быстродействие — это первое требование, которое предъявляется к современным смартфонам. Телефон перестал просто быть устройством для связи. Это техника, посредством которой посещают виртуальную сеть, играют в видеоигры, а также делают снимки. Что касается Айфона 8, то он оснащен 6 ядерным процессором. Вдобавок ко всему имеет место графический процессор. Последний ответственен за графику в играх и просмотр видео в лучших форматах.

Мощная и удобная платформа — iOS 11

В чем изюминка всех устройств компании Apple? В том, что работают они под управлением ОС iOS. Это быстрая и простая в работе платформа, которую более не встретить нигде. 11 версия была специально разработана для смартфона 8 версии. Как и остальные она постоянно обновляется и дорабатывается.

Остальные особенности, мимо которых нельзя пройти мимо

Подогреть интерес к приобрести iPhone 8 можно, рассказав об особенностях данного смартфона:

реализована функция быстрой и беспроводной зарядки. Долой шнуры и зарядные модули, которые то и дело выходят из строя;

корпус защищен от влаги и пыли. Если телефон упадет в воду, то это не станет причиной выхода из строя внутренних компонентов. Все они защищены от влаги;

фронтальная камера разрешением в 7 Мп. В аналогичных смартфонах других производителей разрешение обычно не превышает 5 Мп.;

дактилоскопический сканер. Защищает данные от несанкционированного доступа. Прост в использовании. Активировать его может лишь владелец, а также лица, у которых есть доступ к смартфону;

основная камера имеет разрешение в 12 Мп. Укомплектована вспышкой, состоящей из 4-х светодиодов. Пятикратный зум позволяет делать четкие снимки объектов, находящихся на расстоянии.

Комплектация

Напоследок пара слов о комплектации. Она скудная и имеет в наличии лишь необходимые компоненты. Это зарядное, инструкция по работе, скрепка для установки сим-карты и все. Чехлы и пленку для экрана придется приобрести отдельно. Они есть в продаже во многих магазинах цифровой техники.