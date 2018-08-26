Когда нужно менять аккумулятор на iPhone

Специалисты компании Apple утверждают, что батарея каждого оригинального устройства iPhone сохраняет около 80% емкости даже после 500 циклов зарядки. На самом деле эта цифра не всегда соответствует действительности. Как и все перезаряжаемые АКБ, они могут потерять свои технические качества намного раньше. Время, когда требуется замена аккумулятора, напрямую зависит от потребностей пользователя. Некоторым людям достаточно использовать устройство всего несколько раз в сутки, а другим его работа требуется постоянно.





Аккумулятор необходимо заменить, если:

смартфон отключается на морозе;

садится через несколько часов после полной зарядки;

самопроизвольно перезагружается.

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Как проверить количество циклов заряда

Вы можете самостоятельно проверить емкость батареи. Многие разработчики мобильных приложений предлагают специальные программы для этого, однако, с их помощью не удается полностью оценить точное состояние аккумулятора. Погрешность в значениях может достигать 10 %. Это связано с тем, что программа предоставляет информацию о емкости, учитывая текущее напряжение аккумуляторной батареи. Если старые версии операционной системы IOS давали возможность пользователям оценить информацию о циклах зарядки, то в настоящее время компания Apple засекретила данные.

Повышение производительности при помощи обновления ПО

Все те же специалисты компании Apple обещали убрать программное замедление из-за снижения производительности АКБ. Однако, судя по отзывам пользователей, этого не произошло. После обновления IOS значительного прироста производительности замечено не было. Операционная система замедляет работу приложений, чтобы максимально продлить работу в активном режиме. Если смартфон будет работать на полную мощность, то уровень заряда снизится в несколько раз быстрее. Стоит отметить, что владельцы ранних моделей iPhone могут столкнуться с резким снижением производительности, возникающим при проблемах с аккумулятором. В таком случае необходима замена батареи. Обратиться за помощью вы можете к мастерам сервиса rem-iphone.ru, которые оперативно решат проблемы с вашим гаджетом.