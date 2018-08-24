Экшн-камера SJCAM SJ8 Pro с супер возможностями

Каждый человек хочет поделиться с окружающими своим взглядом на мир, и таким способом выразить себя. Любые подобные планы можно сделать реальными с помощью камеры.







Создатели экшн-камер SJCAM неукоснительно следуют цели – предоставить пользователям возможность узнавать новое, останавливать моменты и расширять горизонты.

В линейке производителя теперь есть новая модель SJCAM SJ8 Pro, которая получила множество серьезных возможностей: высококачественная съёмка камерой 12 Мп, улучшенный стереозвук, невероятная стабилизация.

Новое поколение SJCAM SJ8 Pro – это классная портативная камера. Она имеет легкий вес (85 г) и оптимальную компактность (62.5х41х28.8 мм). Модель SJCAM 2018 года совершает в 4K формате 25/30/50/60 кадров в секунду и в FullHD формате — 24/25/50/60/120.

Устройство работает на инновационном чипсете Ambarella H22 S85. В оптической системе используется сенсор Sony IMX377. Устройство позволяет получать с помощью естественной цветопередачей и высокой светочувствительностью зрелищные и красочные видео- и фотокадры в форматах: МP4, RAW и JPG.

Полученные ролики можно просматривать на объёмном IPS экране в 2,33 дюйма; OLED экран в 0,96 дюйма является дополнительным удобством при работе с камерой.

Потрясающий глубокий звук в роликах обеспечивают очень чувствительные микрофоны. Максимальный размер памяти составляет 128 Гб.

Отдельно можно отметить и систему стабилизации, которая позволяет снимать без опоры – «с рук». В неё включены: 6-осевый Gyro-стабилизатор и программа EIS. Связь камеры обеспечивается через соединения Wi-Fi и Bluetooth. Камерой можно управлять голосовыми командами. Аккумулятор 1200 мАч без подзарядки работает в режиме съёмки 90 мин.

Как пользоваться высокоточной камерой

Производитель рекомендует ознакомиться правилами эксплуатации SJCAM SJ8 Pro, чтобы воспользоваться всеми преимуществами камеры и насладиться своим творчеством:

Необходимо сохранять актуальность прошивки SJCAM ZONE; Обходиться бережно с устройством, не бросать и не подвергать его воздействие магнитных полей и радиоволн; Нельзя оставлять камеру в условиях резкой жары, в воде использовать аквабокс из комплектации; Батареи от камеры следует хранить подальше от влаги и острых предметов; Нельзя держать аккумулятор в электросети дольше указанного времени; Каждая камера имеет свой проверочный код и гарантийную метку, позволяющие проверку подлинности SJCAM SJ8 Pro; В комплектации имеются защитно-монтажный чехол, запасные батареи, специальные крепления.

Купить SJCAM SJ8 Pro вы можете у официального дистрибьютора.

Важно знать, надпись на продукте «SJCAM RUSSIAN GUARANTEE» является гарантией того, что владелец устройства в обязательном порядке получит официальную гарантию в РФ.



