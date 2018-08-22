Что входит в создание мобильной версии сайта?

Половина просмотров интернет-ресурсов приходится на пользователей мобильных устройств. Люди не расстаются со своими планшетами и смартфонами, поэтому разработчики теперь сосредотачиваются на создании приложений и версий веб-сайтов для мобильных девайсов. Чем отличается создание мобильных версий сайтов и в чем заключаются особенности этого процесса? Давайте разберемся.





Почему это важно?

Оставим тот факт, что половина трафика в интернете идет с портативных девайсов, и что нужно думать об удобстве посетителей. Относительно недавно Google практически обязала веб-сайты внедрять мобильные версии, изменив правила индексации. Теперь ресурсы, недружелюбные к портативным устройствам, низко оцениваются поисковыми роботами и не попадают в топ.

Создание мобильной версии сайта очень важно для СЕО, потому что теперь от этого напрямую зависят позиции ресурса в поисковых системах. Более того, пользователи портативных девайсов будут покидать недружелюбный веб-сайт, повышая показатель отказа, что тоже негативно влияет на показатели SEO.

Разница между адаптивным и мобильным дизайнами

Наверняка вы слышали термин “адаптивный дизайн”. Он позволяет ресурсу адекватно отображаться на экранах всех размеров — как на десктопе, так и на небольшом экране смартфона. Такой дизайн подстраивается под девайс и является очень удобным для пользователей. Но вот разработка адаптивного дизайна — процесс трудоемкий и дорогостоящий.

Создание сайта для портативных девайсов означает, что разрабатывается отдельная от десктопной версия веб-сайта, которая будет правильно отображаться на мобильных устройствах. Этот вариант дешевле и проще, поэтому чаще всего его и выбирают бизнесы.

Еще один вариант — создание приложения, которое бы заменило мобильный формат ресурса. Но такой выход не решит проблему с поисковыми системами, о которой шла речь ранее. Поэтому приложение лучше разрабатывать как дополнение, способное упростить процесс взаимодействия с брендом для клиентов.

Особенности разработки мобильной версии сайта

Если для десктопа особенно мудрить над дизайном не нужно — все экраны приблизительно одного размера и формата — то с портативными девайсами все сложнее. Мало того, что они отличаются диагональю экранов, так еще и платформы, на которых работают устройства, отличаются.

Создание версии сайта мобильных устройств ощутимо усложняется за счет того, что нужно думать и о пользователях продукции Apple, и о любителях девайсов на Android. С первым вариантом все довольно просто — у Apple не такое уж большое количество устройств, поэтому проверить и откорректировать работу ресурса не сложно.

А вот с Андроидом возникают проблемы, потому что на разных девайсах разные:

версии мобильной операционной системы;

версии браузера, которым пользуется посетитель;

размеры экранов;

особенности работы устройства.

Поэтому важно проводить обширное тестирование. Мобильный дизайн должен правильно отображаться и корректно работать на всех устройствах. Именно в этом и заключается основная особенность создания мобильных версий веб-сайтов.

Разработка сайтов для портативных девайсов — процесс достаточно сложный. Но команда студии artjoker.ua обладает достаточно обширным опытом в этом деле, поэтому способна справиться даже с самыми серьезными задачами. Мы сможем разработать для вас мобильную версию, которая будет безукоризненно работать на всех устройствах, повышая ваш трафик и позволяя посетителям наслаждаться взаимодействием с сайтом.