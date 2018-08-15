Президент Турции призвал бойкотировать продукты Apple

Лидер страны объявил экономическую войну против США. Эрдоган во время посещения Фонда политических, экономических и социальных исследований заявил, что американские санкции против Турции является недружественным шагом со стороны Америки.





Президент отметил, его страна будет больше производить и экспортировать, а турки будут бойкотировать американскую электронику.

Эрдоган заявил, если у США есть iPhone, то «на другой стороне есть Samsung», а у Турции ещё имеются свои телефоны Venus Vestel. Будем пользоваться своими продуктами, сказал глава государства.