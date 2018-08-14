Как защитить корпоративную информацию от утечки на предприятии?

Коммерческая информация на предприятиях является важным и особо ценным источником данных в руках конкурентов, злоумышленников. Сегодня осуществить защиту от утечки информации сложно, когда активно распространяется киберпреступность. Виртуальное хакерство превратилось в глобальный бизнес, подразумевающий хищение, кражу, продажу персональных данных частных лиц, и ценной информации предприятия, организаций, государственных органов.





Почему корпоративная информация нуждается в эффективной защите?

Обычно утечка информации происходит случайно, или умышленно. Последний тип утечки подразумевает несколько способов, по которым происходит кража персональных данных и ценной информации компании:

неавторизованное копирование файлов, с последующей передачей данных по электронной почте или в мессенджерах;







бывают случаи, когда данные передаются инсайдерами через виртуальные формы, форумы, социальные сети;





беспроводные интерфейсы, например, Wi-Fi и Bluetooth, также являются основными причинами для утечки информации с пользовательских компьютеров;





очень часто можно наблюдать заражение компьютеров и отдельных программ на ПК вредоносными вирусами. Они способны записывать вводимый с клавиатуры текст, или хранящиеся файлы в оперативной памяти ПК, а затем передавать их в Интернет.

Современные технологии и способности людей постоянно развиваются, поэтому совершенствуются способы, позволяющие защищать ценную информацию от попадания в руки злоумышленников. Киберпреступность активно применяется на практике, следовательно, обезопасить предприятие просто необходимо.

Как происходит защита корпоративных данных на предприятии?

Защита корпоративной информации представляет собой серьезный подход, включающий контроль за беспроводными устройствами, интерфейсами, с учетом форматов данных, времени суток, типов портов, устройств, сетевых протоколов и многих других.

Специалисты проводят проверку содержимого файлов на наличие персональных данных и ценной информации, которые передаются на внешние носители, и иные источники. Также в дополнение к контекстному контролю применяют контентный анализ, который позволяет обнаружить незапланированную передачу данных.

Защиту информации на предприятии поможет осуществить программный комплекс DeviceLock DLP Suite. Система использует контекстные, анализирующие методы контроля, что позволяет достичь надежной и эффективной защиты персональных данных от утечки с пользовательских компьютеров и серверов корпоративных ИС. Каждый механизм, предусмотренный в программе, контролирует доступы пользователей к периферийным устройствам, каналам ввода-вывода, включая сетевые коммуникации.

Иначе говоря, программа настраиваться таким образом, чтобы контролировать действия сотрудников, пользователей в сети, виртуальных служб и интерфейсов. Таким образом, владельцы любого предприятия защитят персональные данные, информацию о компании, которые могут использовать конкуренты и злоумышленники.