Вышло обновление Nova Launcher для Android-смартфонов

Лаунчер Nova является популярным продуктом среди пользователей Android. Программа позволяет самостоятельно настроить графику ОС. Владельцы смартфонов могут получить обновление Nova Laucher 6.





В сервисе произошли следующие изменения:

— в настройках теперь есть функция «Поиск»;

— более понятной стала последовательность опций в «Меню»;

— в оформлении папок появились новые стили;

— улучшился дизайн иконок, работать с ними стало удобнее: добавлены их горизонтальная и вертикальная прокрутки, можно менять размер иконок и др.