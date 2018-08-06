Выйдет ли в Китае эксклюзивный iPhone с двойной SIM-картой?

В пробной iOS 12 разработчики обнаружили интересную деталь — iPhone может поддерживать dual-SIM. Подсказка доказывает, что iOS-устройства Apple могут получить возможность работы с двумя SIM-ками.

Хотя опция может появиться лишь в ограниченном варианте — лишь в некоторых прототипах. Есть мнение, что эту функцию получат только iPhone, выпущенные для Китая.

Daily News уточняет, что айфон с двумя SIM-ками будет выпущен только для китайцев и он будет оснащен 6,1-дюймовым ЖК-экраном.





Однако другие аналитики утверждают, что айфон с Dual SIM будет оснащен 6.5-дюймовым экраном, пишет 9to5Mac. Источники едины только в одном — такой коммуникатор будет доступен только в Китае.