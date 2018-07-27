Соперничество между Android и iOS продолжается

Компания Kantar составила отчёт о соперничестве Android и iOS – эти операционные платформы занимают самые верхние строчки на рынке ПО.

Согласно выводам аналитиков, Android опережает по-прежнему своего главного конкурента. Эта платформа остается доминирующей по использованию мобильных ОС. iOS увеличивает долю за счёт американцев – 80%.

Хотя в некоторых странах Android начал сдавать позиции – доля прошивки снижается в Германии, Испании и Франции. Однако в Великобритании и Китае доля платформы выросла на 60-80%.





В расширении влияния Android помогла компания Huawei, которая стала выпускать смартфоны для европейцев на «чистом» Android – доля платформы увеличилась на 13,7%.

На ситуацию может повлиять выход новых айфонов в сентябре.