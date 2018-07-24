Илон Маск готовит выпуск смартфона Тесла

Если планы относительно полета на Луну пока буксуют, другие проекты Илона Маска осуществляются весьма быстро. Американский энтузиаст только в прошлом году говорил о выпуске смартфона.

Смартфон от Маска, видимо, уже готов. В сети появился снимок с изображением передней части корпуса данного гаджета. Пока не ясно станет ли новым игроком на рынке смартфон Tesla?





Маск решил продолжить стратегию Porsche и Ferrari, когда автомобилестроители выпускают к своим автомобилям и имиджевые роскошные смартфоны. Хотя Маск пошел дальше, он будет выпускать смартфон, на основе своего дизайна и комплектующих. Американец не будет обращаться к известным производителям.

«Засветились» детали дизайна будущего аппарата, который имеет рабочее имя Квадра. Примечательно то, что передняя панель получила тончайшую рамку. На корпусе заметны знаки Tesla и Q4.