Blackview P10000 Pro: превосходство в качестве

Ежегодно производители смартфонов выпускают десятки моделей, всевозможные новинки, неизвестные ранее, создавая выходящий за рамки любых стереотипов дизайн. Все эти гаджеты отличаются друг от друга разве что названием и, соответственно, ценой. Но так ли важны все эти новинки и инновационные разработки на самом деле? Много ли Вы встречали за последнее время телефонов, которые обладали бы по-настоящему крутыми характеристиками? Например, хочется, чтобы гаджет быстро заряжался и мог продержаться несколько суток, даже в условиях постоянного использования. Если Вы думаете, что такой аппарат еще находится в стадии разработки, спешим Вас обрадовать: благодаря китайским разработчикам, смартфон уже покоряет мир и “завоевывает сердца”. И название этого устройства — Blackview P10000 Pro.





Что это такое и с чем его едят?

Только представьте себе: батарея этого аппарата рассчитана на 11000 мАч. При этом, он вовсе не выглядит громоздким, напротив, очень красивый и стильный. Несмотря на то, что он не защищен от ударов и воды/пыли/грязи, «дюймовочкой» назвать Blackview сложно. Хотя толщина 14,7 мм – это не так уж и много, учитывая, что корпус смартфона выполнен из прочного металла. Еще один нюанс, важный для модников: он выпускается в чёрном либо серебристом цветах.

6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением 1080х2160 дает неплохое качество изображения.

Блеквью явно придется по душе любителям замысловатых изгибов и неровных линий, ведь над его дизайном создатели потрудились на славу.

Но не думайте, что телефон понравится исключительно брутальным парням. Разработчики пошли еще дальше и выпустили свое детище в двух вариациях: с задней поверхностью из натуральной кожи и глянцево-зеркальной. Даже, если у Вас под рукой не окажется зеркальца, можно смело использовать смартфон в целях самолюбования.

Основные фишки Blackview P10000 Pro

Вернемся к главному козырю флагмана – аккумулятору ёмкостью 11000 мАч. Он поддерживает программу быстрой подзарядки Pump Express 4.0. Суть данной функции заключается в значительном сокращении времени, требуемого на зарядку смартфона. Через USB Type-C разъем подается ток мощностью до 5 Ампер. Таким образом, нашему товарищу потребуется всего 2,5 часа на полную подзарядку с 0 до 100%. Да это же целый павербанк, а не смартфон!

Что же Вы получите благодаря мощной батарее:

60 часов разговоров по телефону без перерыва;

80 часов наслаждения любимой музыкой в плеере;

40 часов просмотра видеороликов и фильмов;

1200 часов или 50 дней работы в режиме ожидания;

18 часов зависания в играх;

Вам потребуется подождать всего 2,5 часа, чтобы полностью его зарядить.

Тестировался телефон таким образом: при установленной подсветке экрана в 50%, деактивировались все беспроводные коннекты и мобильный интернет. После чего на устройстве воспроизводился видеоклип в формате Full HD. Аппарата хватило на 23,5 часа, что не может не впечатлять.

Для наглядности разложим по полочкам все параметры гаджета, сделав обзор Blackview P10000 Pro в виде удобной таблицы.

Характеристика Blackview Р1000 Pro

Экран:

Разрешение 2160х1080

СтеклоGorilla glass

Активная поверхности 73,36

Диагональ 5,9 дюймов

Процессор:

Внутренность 8 ядер Helio P23

Создатель Медиатек

Частота 2,3 Ггц

Разрядность 64 бит

Видеокарта Mali-G71 MP2

Частота видеокарты 700 МГц

Операционка Android 7.1.1

Память:

Оперативная 4 Гб

Встроенная, 64 Гб

“Бонусные” слоты MicroSD

Камеры:

Разрешение основной камеры 16 Мп

Фронтальный объектив 13 Мп

Связь:

GSM (900, 1800, 1900, 2100)

UMTS (2100, 900)

Сеть 2,3,4G

Сим-карты 2 слота нанос-сим

Беспроводной интерфейс

WiFi

Bluetooth

Батарея:

Вместительность 11000 мАч

Неограниченное использование 80 часов

Во время бесед 60 часов

Режим ожидания 50 дней

Быстрая подзарядка

Дизайн:

Размеры 165х77х14,7 мм

Вес 293 грамм

Каков он в действии?

Давайте проанализируем самое сердце девайса – процессор. Хоть движок у Блеквью стоит не самый топовый, но 8 ядер и видеочип с двумя ядрами работают на «отлично». Добавьте сюда 4 Гб оперативной памяти – и Вы получите возможность запускать практически любые игры, не опасаясь лагов и зависаний. 64 Гб родной памяти и съемные карты запросто могут вместить всё аудио – и видеотеку в одном месте.

Пользователи, не мыслящие и дня без селфи, ликуйте! Две двойных камеры (основная на 16 Мп и фронтальная на 13 Мп) обеспечат приличное качество фотографий и парочку наиболее распространенных эффектов типа размытого фона.

Еще один “плюс” в процессе эксплуатации смартфона – удобство. В силу внушительных габаритов Вы вряд ли сможете долго переписываться или листать странички в интернете одной рукой. С одной стороны, это недостаток. Но функция распознавания лица отчасти компенсирует это несовершенство. Лицо идентифицируется вполне точно, что делает разблокировку устройства проще.





Что касается сканера отпечатков пальцев, тут есть небольшой нюанс: дактилоскоп находится на боковой панели, что вызывает некоторые трудности у новичков.







Теперь перейдем к упаковке и комплектации. Фирменная упаковка Blackview P10000 Pro больше подходит для планшета – настолько она габаритная. Зато укомплектован гаджет по полной программе: наушники, стандартный чехольчик, OTG-кабель, переходник USB, устройство для подзарядки и переходник для наушников.

В итоге напрашивается такой вывод: функционал и характеристики новинки с лихвой перекрывают недостатки (в плане эргономики и удобства использования). Хотя всё это довольно субъективные факторы. Смартфон в аспекте технических параметров превосходит все ожидания, удовлетворяет запросам современных пользователей «умных» устройств. А демократичная цена прямо-таки намекает на покупку этого мощного девайса.

Заходите на официальный сайт Blackview в России, оформляйте заказ как можно скорее и уже через несколько дней будете держать в руках телефон, который прослужит Вам долго и точно не устареет морально в течение нескольких лет.