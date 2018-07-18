Xiaomi предлагает детскую зубную щетку

Компания продолжает линейку гигиенических продуктов, сообщает Gizchina. Также ресурс опубликовал снимок щетки, которая превращает обычную чистку в интересное занятие.

Китайский гигант и ранее выпускал электрические щетки. Данная модель предлагается для ребенка, продажа стартует в августе.

Зубная щетка Xiaomi Mi Home Sonic Electric стоит $49,99, Xiaomi Soocare Sonic Electric — $46.99 и Xiaomi Doctor Bei BET-C01 Sonic Electric — $39,99.





Щетки рекомендуются для детей с 4-х лет. Для молочных зубов предусмотрена специальная щетина от DuPont на синтетической основе. Во время чистки можно использовать мягкий уход и режим очистки. К продукции прилагается мультипликационное приложение с демонстрацией использования щетки.