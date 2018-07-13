Бюджетный смартфон Lenovo Z5 вышел в Китае

Смартфон Lenovo Z5 немного разочаровал поклонников бренда. Вот стоимость аппарата, возможно, большинство поклонников отметят. В Китае уже вышел Lenovo Z5 в корпусе цвета «Аврора». Кстати, подобный цвет был у одной модели из линейки Huawei P20. Также ожидаются варианты Z5 в синем и черном.

Новый Lenovo с 6/128 ГБ предлагается за $271 (1799 юаней), с 6 ГБ/64 ГБ – за $202, релиз начинается 17 июля.





Функции Lenovo Z5: 6,2-дюймовый дисплей – 2246х1080 пикселей, Snapdragon 636, microSD, nano dual SIM, Android 8, ZUI 3 (с возможностью загрузки ZUI 4 и Android P), основная оптика 16 и 8 Мп, дактилоскопический считыватель, батарея 3300 мАч.