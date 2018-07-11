Смартфон LG Q6 обновляется до Android Oreo

GizmoChina пишет, прошивка LG Q6 будет обновлена до самой свежей версии. Смартфон появился в 2017 г. Устройство представлено в качестве более демократичного варианта флагмана LG G6, который обновлен в апреле.

Файл для LG Q6 размером 1170 Мб доступен в Корее. Пока можно загрузить обновление для базовой модели. Есть еще и варианты LG Q6а и Q6 Plus, которые поддерживают Nougat.

Загрузка свежей прошивки позволяет получить и новые опции для аппаратов: смартфон теперь будет мигать при музыкальных звонках, в приложении для камеры есть и считыватель QR-кодов.





LG сообщила о готовности преемника Q6 – в линейке Q7 также будет представлена «тройка» смартфонов с Android Oreo.



